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Главная » Мир » Происшествия
23:07 28 Февраля 2020 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

В Гонконге коронавирус выявили у собаки

В Департаменте сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы приказали держать собаку две недели в карантинном учреждении, где будут контролировать ее состояние.

Ивонн Чоу отвела свою собаку к ветеринару. У собаки была выявлена положительная реакция на коронавирус, хотя никаких симптомов болезни обнаружено не было, сообщает Metro.

В Департаменте сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы приказали держать собаку две недели в карантинном учреждении Гонконга, где будут контролировать ее состояние.

В заявлении ведомства говорится, что пока нет доказательств того, что домашние животные могут заражаться коронавирусом Covid-19 или могут быть источником инфекции для людей.

Владельцам домашних животных напомнили, что они должны мыть руки после прикосновения к своим питомцам.

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Тэги: собаки, коронавирус

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