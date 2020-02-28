В Гонконге коронавирус выявили у собаки
В Департаменте сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы приказали держать собаку две недели в карантинном учреждении, где будут контролировать ее состояние.
Ивонн Чоу отвела свою собаку к ветеринару. У собаки была выявлена положительная реакция на коронавирус, хотя никаких симптомов болезни обнаружено не было, сообщает Metro.
В Департаменте сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы приказали держать собаку две недели в карантинном учреждении Гонконга, где будут контролировать ее состояние.
В заявлении ведомства говорится, что пока нет доказательств того, что домашние животные могут заражаться коронавирусом Covid-19 или могут быть источником инфекции для людей.
Владельцам домашних животных напомнили, что они должны мыть руки после прикосновения к своим питомцам.
Новости по теме
Швейцарские власти приняли решение о запрете любых массовых мероприятий, на которых собирается свыше тысячи человек.
Баттулга — первый президент, который посетил Китай с тех пор, как в стране ввели меры по сдерживанию вспышки коронавируса COVID-19.
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 — он обнаружен у гражданина России, прибывшего из Ирана.