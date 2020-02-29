10-летний мальчик в Житомире стрелял по прохожим
Копы начали расследование инцидента со стрельбой, в результате которого 38-летний житель Житомира получил ранение в висок.
В первой половине дня 27 февраля в Житомирский отдел полиции поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение обратился 38-летний житель областного центра с повреждением в области виска. Врачи зафиксировали гематому и обнаружили в ней шарик, предварительно, от пневматического оружия. По словам потерпевшего, он находился неподалеку многоэтажного дома в микрорайоне Полевой, когда почувствовал резкую боль в виске и понял, что он ранен.
Проверяя сведения о возможном выстрел из окна многоэтажки, полицейские организовали отработку дома. Таким образом и разыскали нужную квартиру.
Как выяснилось, в мужчину попал 10-летний мальчик. На тот момент он находился один дома. В присутствии родителей школьник признался, что нашел в доме пневматическую винтовку и решил испытать ее, стрельнув из окна. Установлено также, что оружие принадлежит отцу и согласно законодательству не требует специального разрешения для владельца.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.296 (хулиганство) УК. Оружие полицейские изъяли. Сейчас выясняются причины, по которым она хранилась в доступном для ребенка месте.
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