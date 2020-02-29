НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
07:55 29 Февраля 2020 Просмотров 451   КомментариевКомментарии

10-летний мальчик в Житомире стрелял по прохожим

Копы начали расследование инцидента со стрельбой, в результате которого 38-летний житель Житомира получил ранение в висок.

В первой половине дня 27 февраля в Житомирский отдел полиции поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение обратился 38-летний житель областного центра с повреждением в области виска. Врачи зафиксировали гематому и обнаружили в ней шарик, предварительно, от пневматического оружия. По словам потерпевшего, он находился неподалеку многоэтажного дома в микрорайоне Полевой, когда почувствовал резкую боль в виске и понял, что он ранен.

Проверяя сведения о возможном выстрел из окна многоэтажки, полицейские организовали отработку дома. Таким образом и разыскали нужную квартиру.

Как выяснилось, в мужчину попал 10-летний мальчик. На тот момент он находился один дома. В присутствии родителей школьник признался, что нашел в доме пневматическую винтовку и решил испытать ее, стрельнув из окна. Установлено также, что оружие принадлежит отцу и согласно законодательству не требует специального разрешения для владельца.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.296 (хулиганство) УК. Оружие полицейские изъяли. Сейчас выясняются причины, по которым она хранилась в доступном для ребенка месте.

Источник:
Тэги: 10-летний мальчик из Житомира, выстрелы из окна, пневматическая винтовка

Новости по теме

В Гонконге коронавирус выявили у собаки

В Департаменте сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы приказали держать собаку две недели в карантинном учреждении, где будут контролировать ее состояние.

Противники теории глобального потепления нашли себе Анти-Грету

19-летнюю Наоми Зайбт из Германии взял на постоянную работу влиятельный американский аналитический центр Heartland Institute, который критикует теорию глобального потепления.

Олимпийский чемпион из Китая дисквалифицирован на 8 лет

Китаец Сунь Ян, трехкратный олимпийский чемпион по плаванию, отстранен от соревнований на восемь лет за отказ от допинг-теста в сентябре 2018 года.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
В сельском баре человека убили с одного удара левой

16:24 Украина

Сторона Микитася звернулась до НАБУ і САП з вимогою припинити дерибан активів УКРБУДу вартістю 50 млн доларів

16:08 Украина

В Монголии президента страны поместили в карантин с подозрением на коронавирус

15:31 Мир

Защищая урожай конопли, хозяин огорода отправил в реанимацию соседа

15:09 Украина

СМИ: Коррупционеры пытаются дискредитировать нового начальника таможни в Краковце

14:55 Украина

Украина и Британия начали переговоры о безвизе

11:18 Украина

Донецкий “Шахтер” в захватывающем поединке оформил выход в 1/8 Лиги Европы

10:12 Украина

Турция открыла границы в Европу для сирийских беженцев, – Reuters

08:15 Мир

Папа Франциск заболел после того, как поддержал зараженных коронавирусом

22:59 Мир

К выходным в Украине обещают снег

21:47 0

Призрак СССР: Лукашенко заявил о соединении Беларуси и России в единый союз

21:13 Мир

Новости | Слоты