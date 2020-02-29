Пристайко об идее обмена послами с Москвой: Пока РФ не убрала свои войска, об этом не может быть речи
По словам Пристайко, отсутствие или наличие посла не мешает консульской части работы – консульство работает, спасает граждан.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отрицает возможность обмена послами между Киевом и Москвой, пока РФ не вывела свои войска с украинской территории. Об этом он заявил на канале «Украина 24″.
«На сегодняшний момент с государством, которое все еще не убрало с нашей территории (войска, – ред.) и продолжает убивать наших ребят, политически говорить не о чем», – сказал Пристайко.
По словам главы МИД, отсутствие или наличие посла не мешает консульской части работы – консульство работает, спасает граждан. Для нынешних контактов между странами существуют так называемые временно поверенные в делах Украины в России, и наоборот.
«Назначение посла – это чисто политический шаг. Для того, чтобы вести переговоры с Сергеем Лавровым, ему достаточно поднять трубку и позвонить мне», – подчеркнул министр.
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