Нафтогаз грозится отключить за долги предприятия по всей Украине
В марте 16 предприятий могут отключить от газоснабжения за долги.
Почти двадцать предприятий-производителей тепла могут быть отключены от газоснабжения с 1 марта.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
С 19 февраля 2020 года 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи в пользу Нафтогаза и избежали риска отключения от газоснабжения.
Ранее в НАК «Нафтогазе Украины» сообщали о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 52 производителей тепла, которые на 19 февраля 2020 года не выполнили ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО.
По данным Нафтогаза, на 19 февраля 2020 года, 52 предприятия задолжали кампании более 392 800 000 гривен и не выполнили расчет за газ до 25 февраля.
На сегодняшний день в зоне риска остаются еще 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО.
Компания письменно сообщила этим предприятия о необходимости проведения срочных расчетов, иначе они останутся без газоснабжения с 1 марта 2020 года.
Во избежание рисков прекращения теплоснабжения населения Нафтогаз подчеркивает необходимость срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО.
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