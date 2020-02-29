Нафтогаз грозится отключить за долги предприятия по всей Украине

В марте 16 предприятий могут отключить от газоснабжения за долги.

Почти двадцать предприятий-производителей тепла могут быть отключены от газоснабжения с 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

С 19 февраля 2020 года 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи в пользу Нафтогаза и избежали риска отключения от газоснабжения.

Ранее в НАК «Нафтогазе Украины» сообщали о риске прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года для 52 производителей тепла, которые на 19 февраля 2020 года не выполнили ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО.

По данным Нафтогаза, на 19 февраля 2020 года, 52 предприятия задолжали кампании более 392 800 000 гривен и не выполнили расчет за газ до 25 февраля.

На сегодняшний день в зоне риска остаются еще 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренных положением о ПСО.

Компания письменно сообщила этим предприятия о необходимости проведения срочных расчетов, иначе они останутся без газоснабжения с 1 марта 2020 года.

Во избежание рисков прекращения теплоснабжения населения Нафтогаз подчеркивает необходимость срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО.

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