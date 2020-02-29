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Главная » Украина » Политика
10:17 29 Февраля 2020 Просмотров 217   КомментариевКомментарии

Пристайко: Украина готова привлечь к совместному патрулированию гражданское население Донбасса

Представители местных общин на Донбассе без опыта участия в войне и убийствах украинцев могут быть допущены к патрулированию.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что совместные патрули на Донбассе могут быть созданы с привлечением местных жителей региона, которые «не запятнаны войной». Об этом министр заявил в эфире одного из украинских телеканалов вечером 28 февраля, сообщает «24 канал».

«Граница нашего компромисса: мы готовы привлечь – до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшится, в состоянии «нормальности», – мы готовы привлечь, скажем так, «представителей местных общин. Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без «Калашникова». И такие люди есть: подрастает молодое поколение, не запятнанное убийствами, не загрязненное в войне с нами», – сказал глава МИД.

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По его словам, функцию гарантии безопасности в регионе должна будет обеспечивать украинская полиция.

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