Пристайко не исключает своей отставки из Кабмина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключает, что его отставка возможно, отмечая, что готов покинуть занимаемую должность в любое время.
Пристайко утверждает, что к возможной отставке был готов с самого начала, потому как понимал, что “министры часто меняются”.
“Прямолинейно если спросить, готов ли я к отставке, да, готов. Я был готов с самого начала. Я был послом в НАТО, когда президент предложил стать министром иностранных дел. Я понимаю, насколько часто меняются министры. Готовность есть всегда”, – заявил Пристайко.
Также он прокомментировал якобы конфликт между им главой Офиса президента Андреем Ермаком.
Пристайко считает, что он – приверженец традиционной дипломатии, тогда как Ермак – нетрадиционной. При этом, министр отметил, что подход Ермака также является результативным.
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По словам Пристайко, отсутствие или наличие посла не мешает консульской части работы – консульство работает, спасает граждан.