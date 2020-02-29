Кризис в Германии: Чего ждать Украине от наследников Меркель

В Германии вновь разгорелся политический кризис на фоне раздутого верхушкой правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) скандала вокруг результатов выборов в восточно-немецкой земле Тюрингия.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, у которой была репутация преемницы канцлера Ангелы Меркель, объявила о том, что собирается оставить пост главы партии. Она отказалась от амбиций возглавить правительство Германии в будущем. Выборы нового лидера ХДС состоятся в апреле.

Германия вступает в период политической турбулентности, и пока остается интригой, кто заменит Крамп-Карренбауэр на посту лидера ХДС и поборется за пост канцлера на парламентских выборах в 2021 г. Украина внимательно следит за политическим кризисом в Германии, участницей «нормандского формата» переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Через два месяца станет понятно, какие изменения могут произойти во внешней политике Германии, в том числе и по украинскому вопросу. Предварительные выводы можно сделать прямо сейчас, отталкиваясь от взглядов основных претендентов на пост главы ХДС.

Междусобойчик в Тюрингии

Сыр-бор в ХДС возник вследствие холодного расчета отделения данной партии в Тюрингии – в одной из наименее развитых в социально-экономическом плане земель бывшей ГДР. На выборах в местный парламент в октябре 2019 г. ни одна из партий не набрала достаточного количества голосов для формирования правительства. Больше всего голосов досталось ультралевой партии Die Linke (31%), чей представитель Бодо Рамелов занимал пост главы регионального правительства с 2014 г. К слову, партийная верхушка Die Linke поддерживает Россию в конфликте с Украиной: замглавы фракции Die Linke в бундестаге Андрей Гунько посетил оккупированные Россией территории на Донбассе, организовал поставки медикаментов сепаратистам в 2015 г., а представитель фракции по вопросам внешней политики Александер Ной оправдывает российскую агрессию в Украине и Грузии, считает, что таким образом Кремль обороняется и препятствует расширению НАТО на восток. Для ХДС выборы закончились провалом – третье место с результатом в 21,8% голосов. Это меньше, чем результат ультраправой антимигрантской партии «Альтернатива для Германии» (23,4% голосов), которая, как и Die Linke, выступает за отмену антироссийских санкций и сближение Германии и ЕС с Россией.

Христианские демократы решили действовать по принципу «враг моего врага, мой друг» и вступили в альянс с членами фракции «Альтернатива для Германии», либеральной «Свободной демократической партии» (набрала всего лишь 5% голосов). Они избрали на пост главы правительства Тюрингии компромиссную фигуру – члена «Свободной демократической партии» Томаса Кеммериха. Впервые непримиримые антагонисты в бундестаге ХДС и «Альтернатива для Германии» успешно объединили усилия в борьбе с общим политическим конкурентом в Тюрингии, где существует проблема безработицы, откуда молодежь старается уехать в другие регионы Германии, а валовой продукт на душу населения составил 35 тыс. долл. в 2018 г. (в Киеве – 9 тыс. долл.). Однако такая комбинация вызвала шок в немецком обществе. Акции протеста охватили 50 городов, включая Берлин и Эрфурт (административный центр в Тюрингии). В отставку ушел уполномоченный правительства Германии по делам восточных земель Кристиан Хирте. Генсек ХДС Пол Земяк осудил своих однопартийцев из Тюрингии за сделку с «Альтернативой для Германии».

Может показаться, что немцы раздули из мухи слона. Однако особенностью подавляющей части немецкого общества является передающийся из поколения в поколение комплекс чувства вины за преступления Второй мировой войны. Большинство немцев крайне негативно относятся к проявлениям расизма, ксенофобии, радикального национализма. «Альтернатива для Германии», призывающая ограничить, ужесточить миграционный режим, закрыть границы для беженцев и сократить влияние ислама в немецком обществе, вызывает в ХДС ассоциации с нацизмом, Гитлером и преступлениями Второй мировой войны. Крамп-Карренбауэр принесла себя в жертву, чтобы снять с повестки дня вопрос досрочных парламентских выборов на волне скандала. В понимании электората ХДС, партия дискредитировала себя как политическая сила, исповедующая толерантность, мультикультурализм, выступающая за либеральную миграционную политику.

В нынешних условиях смена партийного руководства – менее болезненное испытание для ХДС, нежели досрочные парламентские выборы. Популярность партии падает. Несмотря на то, что большинство немцев хотят видеть Меркель на посту канцлера. Христианские демократы проиграли последние местные и региональные выборы в Гамбурге, Северном Рейне – Вестфалии, Мекленбурге – Передней Померании, Нижней Саксонии. В самой партии разброд. Часть членов настроены сделать крен вправо, ужесточить миграционную политику и отнять часть электората у «Альтернативы для Германии». Другие христианские демократы являются центристами и хотят продолжить политику Меркель. В любом случае, партия Меркель испытывает конкуренцию со стороны «Свободной демократической партии», «Альтернативы для Германии» и может показать худший результат, чем на предыдущих парламентских выборах в 2017 г.

События в Тюрингии – это конфликт центра и периферии, разногласия единомышленников. Лидера христианских демократов в Тюрингии Майка Моринга назначили по усмотрению Меркель. Он родился и вырос в ГДР, где прошло становление Меркель. Кроме того, Моринг выступает против избрания на пост лидера ХДС Фридриха Мерца – давнего противника Меркель. Он поставил на кон репутацию партии ради личных амбиций в борьбе за власть у себя на родине. Недаром еще в конце 2019 г. он призвал Берлин не совать нос в дела Тюрингии. В любом случае, очевидные плюсы из сложившейся ситуации извлекают представители правого крыла ХДС, у которых появился шанс вновь побороться за лидерство в партии.

Наиболее вероятными претендентами на пост главы ХДС являются юрист, бизнесмен и бывший лидер фракции христианских демократов в бундестаге Фридрих Мерц, председатель комитета по международным отношениям бундестага Норберт Реттген, глава правительства земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет.

Фридрих Мерц представляет правое крыло ХДС, выступающее за пересмотр политики Меркель. В начале нулевых он проиграл ей в борьбе за влияние в ХДС, после чего ушел из политики, занимался бизнесом, возглавлял немецко-американскую организацию «Атлантический мост», целью которой является улучшение имиджа Германии в Америке. В 2018 г. Мерц боролся с Аннегрет Крамп-Карренбауэр за лидерство в ХДС, но проиграл. Политик решил испытать удачу в третий раз. Он заработал имидж немецкого Дональда Трампа, поскольку выступает за пересмотр положения в конституции Германии о предоставлении политического убежища, позиционируется как кандидат, угодный для бизнеса, особенно для финансового сектора. Будучи католиком, Мерц поддерживает идею защиты христианских ценностей в Германии, усиление борьбы с ИГИЛ и исламским экстремизмом. «Альтернатива для Германии» даже обвиняет его в плагиате.

По вопросам внешней политики Мерц занимает неоднозначную позицию. Он выступает за укрепление трансатлантических отношений с США. Он одобрял идею подписания соглашения о Трансатлантической зоне свободной торговли между Америкой и Европой, которое предлагала команда Барака Обамы. Однако Мерц критически относится к протекционистской политике президента США Дональда Трампа, который не подписал данное соглашение и увеличил пошлины на европейские сталь и алюминий. Немецкий политик одобрил ответное увеличение пошлин на американские джинсы и мотоциклы. Мерц разделяет взгляды президента Франции Эммануэля Макрона касательно построения сильной интегрированной европейской армии.

У Мерца двоякое отношение к России. Он критиковал Россию за агрессию в Украине, поставил под сомнение строительство газопровода «Северный поток – 2″ после кризиса в Азовском море и Керченском проливе в 2018 г., когда Россия захватила украинские катера. Тем не менее, во время визита в феврале 2020 г. в г. Аполда в Тюрингии, Мерц заявил, что в 21 веке ЕС должен пойти на сближение с Россией, укрепить сотрудничество. Мерц считает, что Россия усложняет жизнь Германии, но без данного сотрудничества не получиться достичь долгосрочной стабильности в Европе. По его мнению, политика сближения с Россией будет успешной после окончания президентства Владимира Путина. Таким образом, кандидат на пост главы ХДС хочет заручиться поддержкой жителей восточно-немецких земель, которые питают теплое отношение к русским, и отнять часть электората у «Альтернативы для Германии». Мерц отстаивает интересы немецкого бизнеса, который испытал на себе негативные последствия антироссийских санкций и заинтересован в торговле с Россией. Политик шлет сигнал США, дает понять, что если они продолжат оказывать давление на его страну и ЕС по торгово-экономическим вопросам, по вопросу расходов на оборону, то он будет следовать примеру Макрона, выстраивая ситуативный альянс с РФ.

Однако Мерц заблуждается. Режим партии «Единая Россия», который зиждется на симбиозе естественных монополий и силового блока, будет существовать даже после ухода Путина из политики. Российский лидер уже освежил российское правительство: в начале года произошли кадровые перестановки в ряде министерств, а партийного бюрократа Дмитрия Медведева сменил технократ Михаил Мишустин на посту премьер-министра. Даже если Путин не будет президентом, то вся полнота власти будет находится у партии «Единая Россия». Внешняя политика не изменится.

Мерц пытается вписаться в мейнстрим настроений, которые царят в некоторых политических кругах Евросоюза. Похожая риторика насчет России звучит из уст Макрона, с разницей в том, что французский лидер желает налаживать отношения прямо сейчас, несмотря на продолжающуюся агрессию на востоке Украины. Риторика Мерца лишний раз подтверждает дрейф ряда европейских стран в сторону России на фоне кризиса атлантического единства и разногласий ЕС и США. В данном плане для Украина складываются неблагоприятные перспективы.

Другой претендент – Норберт Реттген – типичный центрист и имеет репутацию союзника Меркель. Он выступает за укрепление европейской интеграции, повышение роли ЕС как центра силы в современном мире, но в то же время акцентирует важность укрепления трансатлантических отношений с США, преодоления разногласий с администрацией Трампа. Реттген осуждает аннексию Крыма и видит в России угрозу европейской безопасности. По мнению Реттгена, антироссийские санкции являются проявлением атлантического единства. Реттген осторожно относится к инициативам президента Франции Эммануэля Макрона и не согласен с его мнением насчет неэффективности НАТО.

В то же время он поддерживает укрепление франко-немецкого альянса внутри ЕС, а также выступает за сближение Германии и Великобритании в сфере безопасности после Брексит. Однако Реттген не настроен ужесточать давления на Москву. В 2019 г. он не поддержал предложение США ввести санкции против компаний, которые строят «Северный поток – 2″, поскольку якобы уже слишком поздно остановить реализацию проекта.

Что касается Армина Лашета, то он имеет репутацию умеренного политика, сторонника Меркель, но он чрезмерно провинциален и не вовлечен в глобальные политические процессы. Он заработал прозвище «аса уклончивости» благодаря своей гибкости и умению уходить от лишних обязательств. Лашет выступает за укрепление интеграционных процессов внутри ЕС. Кандидат избегает критики России. В 2018 г. он заявил, что антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока не будет наблюдаться прогресс в выполнении минских договоренностей.

Ранее Лашет принимал участие в форуме гражданских сообществ России и Германии «Петербургский диалог». В 2015 г. он подчеркнул, что Северный Рейн – Вестфалия заинтересована в диалоге с РФ. Ему удалось этого добиться. Агентство NRW.Invest, которое оказывает консультативную поддержку иностранным инвесторам в Северном Рейне – Вестфалии по налоговым и правовым вопросам, открыло свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Северный Рейн – Вестфалия считается одной из самых густонаселенных, технологически развитых немецких земель, и там работают 400 российских фирм.

Среди претендентов на пост главы ХДС нет явных фаворитов США, России или Украины. Скорее, есть противники Меркель в лице Мерца, и ее сторонники – в лице Реттгена и Лашета. Общее с действующим канцлером у них одно – они не готовы идти по пути ужесточения антироссийских санкций и будут учитывать интересы немецкого бизнеса, которому интересно работать с РФ.

Тэги: кризис