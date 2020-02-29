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Главная » Украина » Экономика
17:57 29 Февраля 2020 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Экономический эксперт Юрий Атаманюк назвал дату увольнения Гончарука

Цифры говорят сами за себя.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук лишится должности уже 4 марта

Как передает Politeka.net, об этом на своем Telegram канале сообщил генерал-майор налоговой полиции Украины и экономический эксперт Юрий Атаманюк.

По его словам, иметь такого премьера как «профан Гончарук» для Украины позор.

«По последней информации 4 марта профан Гончарук «зникне як роса на сонці». Какой позор для всех нас иметь такого премьера», – считает он.

Кроме того, привел несколько цифр, которые стали результатом «этого шабаша экономического блока правительства».

«По состоянию на 2020-й значение госдолга достигло рекордных 96,4 млрд$. В 2019 госдолг был 84,4 млрд$. Рост составил 14,2%. Кроме того Минфин (читай воровка баба Оксана) в 2019-м выпустил рекордное к-во спекулятивных облигаций внутреннего займа. Реальная доходность по ним составляла до 36%. Так, нерезиденты ( где-то Порох просматривается) продавали $ по 27-27,7 и покупали на них гривну для покупки ОВГЗ, а государство возвращало деньги по 24,5-25 грн/$ плюс до 17% годовых с облигации.», – констатировал печальную ситуацию в Украине экономист.

Кроме того, он обвинил некоторых министров в непрофессионализм и манипуляторстве.

«В бюджет на 2020 заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд грн. И эти доходы успешно валят, на 25% ,манипуляторы и воры Верланов с Нефедовым. Расходы бюджета 1,17 трлн грн. «Дырка» составляет 95 млрд грн. На обслуживание госдолга прийдется потратить 40% доходов бюджета или 400 млрд грн. Неплохо ребята погуляли…», – заключил он.

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Тэги: Гончарук

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