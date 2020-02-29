Пристайко заявил, что Украина не будет праздновать 75-ю годовщину окончания Второй мировой

Нет, мы не собираемся праздновать 9 мая, – Пристайко.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не планирует принимать участия в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА, такое заявление Пристайко сделал в программе «Большое интервью с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24«.

Он добавил, что в этот день надо разбираться в причинах трагедии и прощать друг друга.

На вопрос, как отреагировал бы Киев, получи он от Москвы приглашения на официальные торжества 9 мая, Пристайко дал понять, что не воспринимает сам факт празднования дня победы.

«Но наша позиция сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет, которые хотят понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что наконец-континент находится в течение 75 лет, если не брать во внимание наши шесть лет войны, в относительном мире», — пояснил Пристайко.

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