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Главная » Украина » Общество
10:47 01 Марта 2020 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

В Украине хотят ввести уголовную ответственность за оскорбление военных

Предполагается, что оскорбивший военного в дни чествования особых дат могут отправиться в тюрьму на 2 года.

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено уголовное наказание за оскорбление военнослужащих, военной формы или знаков отличия. Законопроект зарегистрирован под номером 3102.

В документе предусматривается такое наказание за глумление над военнослужащими и их формой: штраф в размере 850 гривен, либо общественные работы сроком до 240 часов. За глумление над военными в дни чествования памяти героев украинско-российской войны или других важных для украинского войска дат может привести к аресту сроком до 6 месяцев или лишению свободы сроком до 2 лет.

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Тэги: Украина, оскорбление, военные, законопроект

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