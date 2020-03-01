В Украине хотят ввести уголовную ответственность за оскорбление военных
Предполагается, что оскорбивший военного в дни чествования особых дат могут отправиться в тюрьму на 2 года.
В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено уголовное наказание за оскорбление военнослужащих, военной формы или знаков отличия. Законопроект зарегистрирован под номером 3102.
В документе предусматривается такое наказание за глумление над военнослужащими и их формой: штраф в размере 850 гривен, либо общественные работы сроком до 240 часов. За глумление над военными в дни чествования памяти героев украинско-российской войны или других важных для украинского войска дат может привести к аресту сроком до 6 месяцев или лишению свободы сроком до 2 лет.
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