Коронавирус и мода. В Париже показали дизайнерские маски

Один из показов на Парижской неделе моды оказался чрезвычайно своевременным, хотя и не нарочно. Модели носили одежду, дополненную масками на лице.

Наряд показала в начале этой недели 28-летний французский дизайнер Марин Серр. Показ состоялся на фоне вспышки эпидемии коронавируса по всему миру, сообщает BBC.

Коллекцию разработали еще до эпидемии. Дизайнер и раньше использовала маски в своих коллекциях. К примеру, во время ее предыдущего шоу в сентябре модели также закрывали лица. Дизайнера тогда хвалили в прессе за практичность многих решений. «Энергия Серр повлияла на динамику индустрии моды», – написал Vogue в прошлом году.

Кстати, на показах Парижской недели моды, некоторые зрители также носили маски, но не дизайнерские.

Тэги: мода, маска, коронавирус