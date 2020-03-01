В Запорожье обнаружили старый рынок, уничтоженный во время войны

Во время реконструкции сквера в Запорожье обнаружили остатки торговых рядов старого города — Александровска (прежнее название города).

Об этом сообщил Департамент архитектуры и градостроительства Запорожского городского совета.

После археологических исследований были обнаружены кирпичные и гранитные ступени к скамейке нижнего гостеприимного ряда торговых рядов. Лавка в 1917—1918 годах принадлежала александровскому купцу Абраму Моисеевичу Геншафту.

Торговые ряды на Базарной площади Старого Александровска располагались на месте современного сквера Пионеров в 1874—1905 и 1911−1943 годах. Торговые ряды имели три параллельные ряды скамеек, ограниченные проспектом Соборным, улицами Благовещенской, Почтовой и Базарной и были разрушены во время освобождения Запорожья в 1943 году.

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