Трамп обратился к нации в связи с распространением коронавируса

Департамент здравоохранения штата Вашингтон сообщил, что в штате была зафиксирована первая на территории США смерть от коронавируса.

В одной из больниц Сиэтла в округе Кинг скончался мужчина в возрасте старше 50 лет. Его имя не сообщается. Этот мужчина не имел никаких контактов с инфицированными людьми и не выезжал за пределы штата.

Вскоре после объявления о первой смерти гражданина США от коронавируса на территории страны президент Дональд Трамп провел пресс-конференцию в Белом доме, передает NBC News.

Он объявил, что американское правительство вводит временное ограничение на въезд в США граждан ряда стран, в которых фиксируются значительные темпы распространения коронавируса (в частности, введен запрет на въезд в страну иностранцев, посещавших Иран в последние 14 дней). Но, по словам Трампа, «нет никаких оснований для паники», он рекомендовал гражданам страны не менять привычный уклад жизни.

Как заявил американский президент, в понедельник он намерен встретиться с главами крупнейших фармацевтических компаний для обсуждения ситуации с вакциной против коронавируса.

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