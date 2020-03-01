Британский премьер сделал своей подруге ребенка

Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс обручены и ждут ребенка. Новость была размещена в Instagram Кэрри Саймондс и сопровождалась фотографией ее и премьер-министра.

«Я бы не стала публиковать подобные вещи здесь, но я хотела, чтобы мои друзья узнали это от меня. Мы обручились в конце прошлого года и у нас будет ребенок, он родится в начале лета», – написала будущая мать.

55-летний Борис Джонсон и 31-летняя Кэрри Саймондс – первая в истории Британии неженатая пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-Стрит, 10, сообщает Metro.

Борис Джонсон был женат дважды. С 1987 по 1993 год – на Аллегре Мостин-Оуэн. В 1993 году Джонсон женился на Марине Уилер, дочери журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера.

В сентябре 2018 года Джонсон и Уилер объявили, что давно не живут друг с другом и находятся в процессе развода. Примерно тогда же появились слухи о том, что политик встречается с Кэрри Саймондс, работавшей в его штабе на выборах мэра Лондона в 2012 году.

У Джонсона и Уилер четверо детей. По информации СМИ, премьер также может быть отцом внебрачного ребенка от искусствоведа Хелен Макинтайр.

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