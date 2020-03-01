Московская блогерша устроила в бане вечеринку – трое погибших

После празднования дня рождения известного блогера Екатерины Диденко в банном комплексе «Девятый вал» четверо гостей остаются в больнице, а трое – уже мертвы.

Супруг Диденко ради зрелищности высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, в результате началась химическая реакция.

Гости вечеринки, прыгнувшие в воду после бани, получили сильные ожоги и отравление.

Два человека скончались на месте, сообщается на сайте Следственного комитета. Муж Диденко Валентин умер в больнице, у него осталось двое детей.

Всего на дне рождения было 18 гостей.

Трагедия произошла вечером 28 февраля в комплексе «Девятый вал».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

29-летняя Екатерина Диденко (1,1 млн подписчиков в Instagram) называет себя «аптечным ревизорро» и дает молодым родителям советы по подбору лекарств.

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