Московская блогерша устроила в бане вечеринку – трое погибших
После празднования дня рождения известного блогера Екатерины Диденко в банном комплексе «Девятый вал» четверо гостей остаются в больнице, а трое – уже мертвы.
Супруг Диденко ради зрелищности высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, в результате началась химическая реакция.
Гости вечеринки, прыгнувшие в воду после бани, получили сильные ожоги и отравление.
Два человека скончались на месте, сообщается на сайте Следственного комитета. Муж Диденко Валентин умер в больнице, у него осталось двое детей.
Всего на дне рождения было 18 гостей.
Трагедия произошла вечером 28 февраля в комплексе «Девятый вал».
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
29-летняя Екатерина Диденко (1,1 млн подписчиков в Instagram) называет себя «аптечным ревизорро» и дает молодым родителям советы по подбору лекарств.
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С 2002 года член «Единой России»; в 2013-2016-м входил в правящий совет партии.
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