Эрдоган проведет встречу с Путиным
Об этом заявил глава турецкого МИД.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе проведет встречу с президентом России Владимиром Путином. Встреча состоится в первую неделю марта.
Один из главных вопросов повестки встречи будет обострение ситуация в Сирии, а также в Ливии, Йемене и Афганистане.
Также, министр прокомментировал гибель 33 турецких военных в результате ударов войск сирийского президента Башара Асада:
«Режим Асада и его союзники наносят удары по населенным пунктам, больницам, школам и позициям турецких военных. Россия поддерживает режим Асада, однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным», – заявил Мевлют Чавушоглу.
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Россия рассчитывает на выполнение Украиной всех пунктов минских соглашений в следующем году.
Французский лидер считает, что предложение Путина по мораторию на размещение ракет в Европе заслуживает «тщательного изучения».
Евросоюз Эрдогану, наоборот, не нравится. Президент заявил, что ЕС не выполняет данные Турции обещания и морочит ей голову на протяжении 53 лет.