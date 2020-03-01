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Главная » Мир » Политика
14:45 01 Марта 2020 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Эрдоган проведет встречу с Путиным

Об этом заявил глава турецкого МИД.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующей неделе проведет встречу с президентом России Владимиром Путином. Встреча состоится в первую неделю марта.

Один из главных вопросов повестки встречи будет обострение ситуация в Сирии, а также в Ливии, Йемене и Афганистане.

Также, министр прокомментировал гибель 33 турецких военных в результате ударов войск сирийского президента Башара Асада:

«Режим Асада и его союзники наносят удары по населенным пунктам, больницам, школам и позициям турецких военных. Россия поддерживает режим Асада, однако нельзя сказать, что ВКС России наносят авиаудары по турецким военным», – заявил Мевлют Чавушоглу.

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Тэги: Россия, Путин, Сирия, Турция, мид, эрдоган, рф, обострение

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