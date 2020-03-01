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Главная » Украина » Общество
16:34 01 Марта 2020 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

В Украине заработала горячая линия по вопросам о коронавирусе

На горячую линию советуют звонить всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19 в случае ухудшения самочувствия, даже если, вернувшись в Украину, проблем со здоровьем не было.

В Черновицкой области заработала круглосуточная горячая линия по которо можно узнать информацию о коронавирусе. Всех желающих будут информировать о симптомах, похожих на COVID-19, а также рассказывать общую информацию о вирусе.

Также, на горячую линию советуют звонить всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19 в случае ухудшения самочувствия, даже если, вернувшись в Украину, проблем со здоровьем не было.

Телефон: 066 084 93 13.

Источник:
Тэги: Китай, телефон, коронавирус, горячая линия

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