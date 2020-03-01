Турция объявила о военной операции в Сирии

Цель операции – самооборона от солдат режима Асада.

Турецкие военные начали операцию под названием «Весенний щит» в сирийском Идлибе. Данная военная операция это ответ на жестокую атаку режима Асада 27 февраля, в которой погибло 33 турецких военнослужащих.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждает, что единственной целью операции является самооборона от солдат режима Асада и подразделений, которые атакуют турецкие войска в этом районе.

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