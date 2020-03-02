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08:24 02 Марта 2020 Просмотров 113   КомментариевКомментарии

У Зеленского определились с возможным преемником Гончарука

В Офисе президента назвали имя того, кто заменит Гончарука уже в скором времени.

Тема увольнения Алексея Гончарука с должности главы правительства является актуальной и одной из самых обсуждаемых на сегодняшний день. Буквально с самого начала его правления все активно следили за каждым его действием в роли премьер-министра, которая играет важнейшую роль в развитии государства. Недоброжелатели и представители оппозиционных партий в парламенте часто критикуют работу Алексея Гончарука и требуют его отставки. Недавняя скандальная ситуация с аудиозаписями казалось бы поставит точку в разговорах об увольнении Гончарука, но решение действующего президента Украины Владимира Зеленского оставить его на своей должности заставило общество продолжать следить за его деятельностью. И тем не менее, в обществе и дальше прогнозируют скорое увольнение премьер-министра Алексея Гончарука и того, кто заменит его на этой должности.

Так, в сети прогнозируют, что новым премьер-министром Украины может стать его заместитель Денис Шмигаль, и случиться это может уже в скором времени. Об этом часто сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на некий источник в Офисе президента. на носу голосование, которое произойдет на внеочередном заседании Верховной Рады. Произойдет это в среду, четвертого марта, а обсуждаться на нем будет именно увольнение Алексея Гончарука. Если же он действительно пойдет в отставку, то, согласно действующему законодательству, исполнительным обязанностей премьер-министра станет его заместитель, то бишь Денис Шмигаль.

При этом, ссылаясь на тот самый источник в Офисе президента сообщается, что голосов за отставку Алексея Гончарука достаточно. Теперь же поговорим о вице-премьере Денисе Шмигале, который вероятнее всего будет исполнять обязанности премьер-министра. Ему 44 года, а родом он из старинного города Львов. Он является кандидатом экономических наук, который в свою очередь защитил диссертацию в сфере региональной экономики и размещению продуктивных сил. Ранее, после 2014 года он работал заместителем областного управления Фискальной службы. В январе месяце 2018 года он стал директором самого большого производителя электроэнергии в области- Бурштинской ТЭС.

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Тэги: Гончарук

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