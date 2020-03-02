Миссия МВФ завершила работу в Киеве

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Команда специалистов МВФ, посетивших Киив, достигла заметного существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни», – отметил он.

Эксперты Международного валютного фонда посетили Киев для проведения технических обсуждений вопросов экономической политики, прежде всего законопроекта № 2571 относительно невозвращения ПриватБанка прежним владельцам.

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