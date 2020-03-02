Постернак: Зеленский ищет наиболее эффективную комбинацию взаимодействия с олигархатом

Клановая система жива как никогда.

«Что происходит там наверху? Кто станет премьером? Какую квоту в правительстве получит Ахметов? Произойдет ли сокращение влияния Коломойского?

Слишком много вопросов. Но есть один совершенно изумительный ответ на них. Интриги, торги, аппаратные войны, фаворитизм – заметьте, все как и прежде. Возможно нынче в более упрощенной и примитивной форме»- об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политтехнолог Олег Постернак.

«Зеленский, сперва выстроив триумвират при собственном формальном доминировании вместе с Пинчуком и Коломойским, трансформирует кланово-политическую конфигурацию в старую добрую модель олигархических «сдержек и противовесов».

Клановая система жива как никогда. При Порошенко она по-своему была рабочей в условиях, когда главная должность была превращена в функцию «первого олигарха». Победа Зеленского очистила ее от этого флёра, вернув ей органическое значение. И нынче Зеленский ищет наиболее эффективную комбинацию взаимодействия с олигархатом.

Базовый аналитический вопрос – а правильно ли это? Зеленский сам по себе зашел на волне мощной антисистемной стихии, подразумевающей отказ от всего прошлого опыта, в том числе от зависимости публичной власти от крупного капитала.

С другой стороны, мы то с вами знаем, что это априори невозможно. А встряска или демонтаж клановой системы может иметь разрушительные последствия для государственности и экономики.

Зеленский, не рискнувший «порвать» с олигархами – кто он? Обманщик чаяний избирателей? Политически мыслящий игрок, понимающий все риски и последствия разрыва клановой пуповины? Трус, остерегающийся бесславного падения? Жертва советов ближайшего окружения, втянувшего его в компромиссы и зависимости?

Конечно, Зеленский как шоумен сам был продуктом олигархической системы, а именно ее оберточной части – украинских медиа. Будучи избранным Президентом, у него был выбор?

Думаю, нет. Любые действия грамотного политика должны стремится к временной гармонии и паритету всех стейкхолдеров соизмеримо их весу и влиянию. А для этого нужно действовать в логике устойчивой системы. Действия топов должны строится по алгоритмам кулуарных сделок, принципам клановой морали и традиций кидалова.

И выбор для Зеленского состоит в ином. Играя по правилам системы, зачем тебе это? Если ты используешь свой вынужденный клановый конформизм для стратегических преобразований и хитрых ходов то это одна история. Имеющая право на успех в перспективе. Хотя бы в теории.

Но если ты не понимаешь, зачем тебе эти рисковые практики, а тебя «заводят» в этот хлев по твоей неразумной воле, чтобы превратить в марионетку в обмен на скромные политические профиты? То это, однозначно, потерянный шанс.

Не спешите Зеленского списывать во вторую историю. Он будет сопротивляться, так как понимает цену поглощения и, в принципе, мыслит категориями игрока. И тут ключевую роль играет наличие ресурса. Пока ресурсом выступает монобольшинство, силовые ведомства и электоральный рейтинг.

Но этот ресурс имеет место к нарастающему сокращению. На это работает медийная империя олигархата. И страх оказаться «безлошадным» в вопросе информационных страховок заставляет Зеленского очень сильно нервничать. Это, кстати, и определяет его дрейф в сторону Ахметова. Ему нужен его медийный ресурс как воздух», – завершает эксперт.

Тэги: Постернак