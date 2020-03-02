Советник премьера и автор схемы «картеля «Укравтодора» Юрий Голик покидает Киев – отправляется в Днепр, – СМИ

Советник премьер-министра Юрий Голик нацелился на работу в областной администрации в Днепре.

Советник премьер-министра Юрий Голик нацелился на работу в областной администрации в Днепре. Это связано с тем, что премьер-министр Алексей Гончарук, вероятнее всего, покинет должность, а потому и его советник Голик, идеолог программы «Большая стройка», срочно ищет пути дальнейшего карьерного развития. Об этом пишут журналисты в своем расследовании, опубликованном изданием ОРД.

«Известный своей тягой к большим деньгам Юрий Голик предложил премьер-министру проект «большой стройки» в «Укравтодоре». По замыслу Голика, в 2020 году следует освоить 113 миллиардов гривен на деньгоемком ремонте дорог, где можно очень просто завышать цену асфальта, направляя 30% сметы на «конверты» в правильном направлении», – отмечают авторы материала.

По данным журналистов, одним из элементов этой программы является создание картеля небольшого количества фирм, которым будет разрешено принимать участие в тендере.

«Эта схема уже получила название: «картель Укравтодора». Вход в картель планируют проводить через квалификационные критерии, которые в апреле должно принять Министерство экономики. Сама суть схемы заключается в том, чтобы допустить до участия в тендерах минимальное количество компаний. Чем меньше будет участников – тем меньше будет нужно тратить сил на монополизацию потоков. И тем больше будет выброшенных с рынка предпринимателей», – говорится в статье.

Поскольку ожидается отставка Гончарука, пишет издание, то его советник Юрий Голик «навострил лыжи» в сторону Днепра, где у него уже давно – во время работы советником днепропетровского губернатора Резниченко – налажены связи с группой Бориса Филатова и Геннадия Корбана. Эта группа имеет связь с офисом Президента через замглавы ОП Кирилла Тимошенко – сына Владлена Тимошенко, который является директором торгового центра «Пассаж» (Днепр), принадлежащего Корбану-Филатову.

Чтобы «достойно» зайти в администрацию, Голик резко увеличил свою пиарактивность в СМИ Днепропетровской области. Это связано с его желанием вернуться в Днепропетровскую облгосадминистрацию в качестве руководителя. «Буквально в эти дни днепропетровские СМИ заполнены позитивом о Голике, вдалбливающим в головы его связь с местным стройками. По нашим сведениям, вброс позитива имеет только одну цель – создать у днепропетровцев ожидание возврата мессии в облгосадминистрацию. И хоть никаким мессией Голик не был и не есть, он есть всего лишь прилежный инкассатор стоимостью 17% от цены подряда. Но главное не то кем ты есть, а то какой тебе имидж строят в глазах Президента», – говорится в статье.

Авторы материала подчеркнули, что помощь Голику в организации возврата в Днепр оказывает группа Корбана-Филатова и связанных с ними местных бизнесменов братьев Владимира и Леонида Дубинских. «Во времена Порошенко именно братья Дубинские были основными подрядчикам Днепропетровской облгосадминистрации по реконструкции ЖКХ, а это направление наряду с дорогами и курировал Юрий Голик в роли советника губернатора Резниченко. В свою очередь Голик и Резниченко наладили очень рабочие отношения с мером Днепра Борисом Филатовым и его консильери Геннадием Корбаном», – отмечают журналисты.

Как ранее сообщалось, в Днепропетровском областном совете требуют создать временную контрольную комиссию с привлечением внешнего аудита для расследования фактов возможных злоупотреблений «команды» бывшего губернатора Валентина Резниченко и его внештатного советника Юрия Голика. Депутаты уверены, что во времена Резниченко-Голика Днепропетровская ОГА платила за материалы и услуги строительных компаний завышенные цены, а тендеры «выписывались» под конкретные предприятия.