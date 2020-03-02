Полиция расследует дело против Романа Депутата, который рейдерит киевский строительный рынок

Следственный отдел Дарницкого управления полиции расследует уголовное дело в отношении рейдера Романа Депутата по ст. 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Следственный отдел Дарницкого управления полиции расследует уголовное дело в отношении рейдера Романа Депутата по ст. 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества. Об этом сообщил Антикор.

Номер в Едином реестре досудебных расследований — 12019100020008283. Расследование касается нападения на стройплощадку ООО «Нисек». По версии следствия, Роман Депутат и его банда действовали совместно с титушками из общественной организации «Громадський контроль» и охранных фирм «Левый берег-охрана» и «Варта 1». Они дважды нападали на легальную строительную площадку по адресу улице Ревуцкого, 12/1: разбили камеры видеонаблюдения, повредили ворота, снесли ограждение и пытались поджечь стройматериалы. «Подобные налеты — классический прием столичных рейдеров. Нападениями, поджогами и порчей имущества бандиты либо вымогают у предпринимателя откат за «разрешение на стройку», либо пытаются выдавить его с арендуемых земельных участков», — пишет издание.

Роман Депутат родился в Новосибирске в 1979 году. С юных лет живет на Дарнице. Абонент KyivStar – 067 245 42 44. В криминальной среде известен по прозвищу «Мутный». В 1990-х Депутат собрал банду, чтобы кошмарить ларьки и рыночников. Сейчас группировка Романа Депутата крышует МАФы на Дарнице, участвует в качестве «группы поддержки» на проплаченных акциях и рейдерских захватах. В течение 2017 и 2018 годов основал сразу 8 предприятий. К настоящему моменту одно из них прекратило деятельность. Большинство занимаются арендой и сдачей в эксплуатацию недвижимости — ООО «Аренда Сити Киев», ООО «Деоре», ООО «Контракт-А», ООО «БК Интербуд», ООО «Косачи». Еще два — ООО «Грандис Украина» и ООО «Лотерея» — розничной торговлей и организацией азартных игр соответственно. «У пяти из этих фирм статутный капитал не превышает 1400 грн. Верный признак фиктивности: обычно через подобные конторы выводят и обналичивают грязные деньги. Их Роман Депутат зарабатывает преимущество рейдерством столичных строек», — говорится в материале.