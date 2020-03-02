Госдолг в январе сократился на $1 миллиард, – Минфин

За январь 2020 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 4,04% или на 81 млрд грн и составил 2 079,02 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в то же время в эквиваленте в иностранной валюте госдолг по итогам января уменьшился на 1,1% или на $0,97 млрд составил $83,43 млрд.

«Важным фактором влияния на колебания суммы государственного долга была девальвация гривни по отношению к доллару США (по данным Национального банка Украины в январе 2020 года составила 5,2%)», – отмечается в сообщении.

Для уменьшения влияния курсовых колебаний Минфин сокращает долю госдолга в иностранной валютные. По итогам 2019 года благодаря увеличению заимствований в национальной валюте Минфин увеличил долю госдолга в гривне, с 33% до 41%. На конец 2024 года она должна превысить 50%.

Так, в январе Минфин провел три аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых в государственный бюджет было привлечено 18,5 млрд грн, а ставки по ценным бумагам удалось опустить ниже 10% годовых.

Кроме того, в конце января Украина провела успешное размещение еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро с доходностью 4,375%, которая стала самой низкой в истории.

В то же время Минфин отмечает, что в феврале произошло существенное ухудшение ситуации на внешних рынках капиталов и уменьшение интереса к инвестициям в локальные валюты развивающихся рынков, что влияет и на Украину.

«Последние аукционы по размещению ОВГЗ показали, что нестабильность на глобальном рынке сказывается: происходит сокращение спроса нерезидентов на длинные бумаги. Однако Минфин в феврале смог привлечь на внутреннем рынке капитала ресурсов для финансирования бюджета в сумме 14,1 млрд грн. При этом, эффективное управление государственным долгом позволило сохранить ставку доходности на уровне около 10% по всем гривневым инструментам», – сказано в сообщении министерства.

Минфин также отмечает, что благодаря последовательного реализации долговой стратегии экономия расходов на обслуживание долга с начала года составила около 3,4 млрд грн, а потребность в дополнительных заимствованиях для рефинансирования долга снизилась на 7,3 млрд грн.

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