НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Экономика
16:01 02 Марта 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Госдолг в январе сократился на $1 миллиард, – Минфин

За январь 2020 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте вырос на 4,04% или на 81 млрд грн и составил 2 079,02 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в то же время в эквиваленте в иностранной валюте госдолг по итогам января уменьшился на 1,1% или на $0,97 млрд составил $83,43 млрд.

«Важным фактором влияния на колебания суммы государственного долга была девальвация гривни по отношению к доллару США (по данным Национального банка Украины в январе 2020 года составила 5,2%)», – отмечается в сообщении.

Для уменьшения влияния курсовых колебаний Минфин сокращает долю госдолга в иностранной валютные. По итогам 2019 года благодаря увеличению заимствований в национальной валюте Минфин увеличил долю госдолга в гривне, с 33% до 41%. На конец 2024 года она должна превысить 50%.

Так, в январе Минфин провел три аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых в государственный бюджет было привлечено 18,5 млрд грн, а ставки по ценным бумагам удалось опустить ниже 10% годовых.

Кроме того, в конце января Украина провела успешное размещение еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро с доходностью 4,375%, которая стала самой низкой в истории.

В то же время Минфин отмечает, что в феврале произошло существенное ухудшение ситуации на внешних рынках капиталов и уменьшение интереса к инвестициям в локальные валюты развивающихся рынков, что влияет и на Украину.

«Последние аукционы по размещению ОВГЗ показали, что нестабильность на глобальном рынке сказывается: происходит сокращение спроса нерезидентов на длинные бумаги. Однако Минфин в феврале смог привлечь на внутреннем рынке капитала ресурсов для финансирования бюджета в сумме 14,1 млрд грн. При этом, эффективное управление государственным долгом позволило сохранить ставку доходности на уровне около 10% по всем гривневым инструментам», – сказано в сообщении министерства.

Минфин также отмечает, что благодаря последовательного реализации долговой стратегии экономия расходов на обслуживание долга с начала года составила около 3,4 млрд грн, а потребность в дополнительных заимствованиях для рефинансирования долга снизилась на 7,3 млрд грн.

Источник:
Тэги: минфин

Новости по теме

«Доллар по 40 покажется нам сказкой», – нардеп дал тревожный прогноз на случай реальной войны в Персидском заливе

Прогноз по нынешней финансовой ситуации от парламентария, который попал в Раду под брендом «Слуги народа».

Беларусь попросила денег у Китая в кредит

Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на погашение и обслуживание госдолга Беларуси.

Минфин пояснил передачу акций ПриватБанка Кабмину

Согласно украинскому законодательству, функции управления корпоративными правами в государственных банках выполняет Кабинет Министров Украины.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
В Никополе мужчина после секса задушил несовершеннолетнюю и выбросил труп с балкона

16:21 Украина

Харьковский студент из ревности отбил одногруппнику внутренние органы

15:43 Украина

Турция объявила о военной операции в Сирии

18:40 Мир

Мужчина забил до смерти двухлетнего ребенка

17:39 Украина

Как будет называется украинский телеканал, созданный для вещания в ОРДЛО

15:50 Украина

Британский премьер сделал своей подруге ребенка

12:22 Мир

Московская блогерша устроила в бане вечеринку – трое погибших

11:46 Мир

В Украине хотят ввести уголовную ответственность за оскорбление военных

10:47 Украина

Трамп обратился к нации в связи с распространением коронавируса

09:53 Мир

Пристайко заявил, что Украина не будет праздновать 75-ю годовщину окончания Второй мировой

18:51 Украина

Экономический эксперт Юрий Атаманюк назвал дату увольнения Гончарука

17:57 Украина

Новости | Слоты