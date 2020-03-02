Харьковский студент из ревности отбил одногруппнику внутренние органы

Суд не принял во внимание щекотливость ситуации, в которой оказался потерпевший и нападавший.

Студента 4-го курса Колледжа перерабатывающей и пищевой промышленности Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени П. Василенко приговорили к пятилетнему сроку с трехлетней отсрочкой исполнения наказания за жестокое избиение одногруппника.

В первый день июня 2018 года обвиняемый вернулся в квартиру, в которой проживал вместе с любимой девушкой, и обнаружил, что пока его не было, в ней ночевал его одногруппник. По словам возлюбленной вернувшегося студента, его однокашник пытался ее изнасиловать, но она отбилась от него, а затем они легли спать в разных комнатах.

Не сдержав гнева, обвиняемый набросился на обидчика возлюбленной, и избил его. Как оказалось, довольно серьезно – того госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелыми травмами – разрывами внутренних органов. Только вовремя проведенная операция позволила спасти потерпевшего.

В суде и обвиняемый, и его сожительница, во всем обвиняли потерпевшего, и утверждали, что ударов по животу и груди избитому не наносил никто. Однако суд стал на сторону избитого студента.

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