Поссорившись со свекровью из-за давления газа на плите, женщина сломала ей бедро и плечо

До суда потерпевшая не дожила.

За нанесение телесных повреждений средней степени тяжести по неосторожности Изюмский горрайонный суд Харьковской области приговорил местную жительницу к двум годам ограничения свободы с двухлетней отсрочкой.

Согласно материалам дела, обвиняемая толкнула свекровь, которая устроила очередной скандал из-за сильного огня на газовой плите. В результате падения с высоты собственного роста пожилая женщина получила переломы бедра и плеча, и была госпитализирована в травматологию. Затем женщину выписали ,как безнадежную, и вскоре она скончалась, не дождавшись суда над невесткой.

В качестве главных обвинителей выступили соседи – он утверждали, что женщина издевалась над свекровью при жизни, и потерпевшая намучилась от побоев и скандалов. Однако суду достаточно было фактических обстоятельств, чтобы поставить точку в очевидном происшествии.

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