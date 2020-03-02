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Главная » Украина » Происшествия
16:21 02 Марта 2020 Просмотров 734   КомментариевКомментарии

В Никополе мужчина после секса задушил несовершеннолетнюю и выбросил труп с балкона

Более пяти лет понадобилось следствию и суду, чтобы доказать вину убийцы.

К тринадцати годам тюрьмы приговорен житель Никополя, обвиняемый в жестокой расправе над несовершеннолетней девушкой.

В начале июня 2014 года убийца пригласил к себе в квартиру жертву, и они занимались сексом по обоюдному согласию. После интима пара повздорила, и хозяин квартиры задушил несовершеннолетнюю. Затем спрятал труп в кладовку.

Когда убийца уходил из квартиры, он выбросил тело жертвы с балкона, а затем якобы случайно узнал о ЧП на следующий день.

Эксперты быстро доказали причастность подозреваемого к случившемуся, а у его матери обнаружили золотую цепочку и мобильный телефон убитой.

Своей вины убийца так и не признал, и намерен обжаловать приговор.

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Тэги: приговор, убийца, несовершеннолетняя, никополь, днепропетровская обалсть

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