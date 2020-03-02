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Главная » Мир » Наука и Техника
20:06 02 Марта 2020 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

ИИ помогает искать зараженных коронавирусом

Искусственный интеллект способен быстро анализировать снимки легких в поисках зараженных коронавирусом. Технологию развернули в 34 госпиталях.

Использовавшийся для определения рака искусственный интеллект адаптировали для поиска зараженных коронавирусом Covid-19. Программное обеспечение развернули в 34 госпиталях Китая и с его помощью проанализировали свыше 32 000 случаев.

Алгоритм разработан пекинской компанией Infervision, которая использовала программные инструменты NVIDIA Clara. Они предназначены для создания средств сканирования медицинских изображений и геномики. Алгоритм тренировали на более 2000 полученные с помощью компьютерной томографии снимках. Вычисления выполнялись на видеочипах NVIDIA V100, которые предназначены для ускорения искусственного интеллекта.

Программное обеспечение Infervision анализирует снимки легких. На них искусственный интеллект ищет признаки пневмонии, которую мог вызвать коронавирус. Такие пациенты направляются на более детальное обследование.

Официальные правила диагностики Covid-19 рекомендуют использование снимков груди при помощи компьютерной томографии как один из основных способов определения болезни. Коронавирус приводит к развитию пневмонии, которую видно на снимках как непрозрачные области в легких.

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Тэги: воссоединение Украины с Россией, ии, искусственный интелект, коронавирус

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