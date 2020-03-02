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Главная » Украина » Происшествия
21:08 02 Марта 2020 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Полиция разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками

Задержаны девять человек.

В Киеве силовики разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно изготавливалось около 100 кг психотропных веществ, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков Twitter.

По его словам, задержаны девять участников группировки.

Глава МВД добавил, что правоохранители изъято около 300 кг наркотических веществ и более 2т прекурсоров стоимостью 110 млн грн.

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Тэги: Киев, наркотики, полиция, задержание

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