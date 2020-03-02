Полиция разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками
Задержаны девять человек.
В Киеве силовики разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно изготавливалось около 100 кг психотропных веществ, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков Twitter.
По его словам, задержаны девять участников группировки.
Глава МВД добавил, что правоохранители изъято около 300 кг наркотических веществ и более 2т прекурсоров стоимостью 110 млн грн.
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Он удерживал преступника до прибытия патрульных полицейских.
В полиции была ориентировка на водителя авто. Уже во время обыска из машины на МакДрайве изъяли 20 больших зип-пакетов с различными веществами.
В ходе операции выявлено около 358 млн растений мака и конопли, которые выращивались на площади более 375 гектаров.