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19:29 02 Марта 2020 49 Комментарии
В сети показали авиаудар турецкого беспилотника по колонне войск Асада
Ударный беспилотник ВС Турции атаковал конвой и колонну бронетехники режима Баашар Асада в пригороде Идлиба.
Видео авиаудара обнародовано YouTube.
Турецкие СМИ уточняют, что удар нанесен турецким БПЛА по колонне бронетехники правительственных войск Сирии в близи селения Шейх-Мустафа.
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Тэги: асад
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