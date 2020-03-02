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Главная » Мир » Происшествия
19:29 02 Марта 2020 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

В сети показали авиаудар турецкого беспилотника по колонне войск Асада

Ударный беспилотник ВС Турции атаковал конвой и колонну бронетехники режима Баашар Асада в пригороде Идлиба.

Видео авиаудара обнародовано YouTube.

Турецкие СМИ уточняют, что удар нанесен турецким БПЛА по колонне бронетехники правительственных войск Сирии в близи селения Шейх-Мустафа.

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Тэги: асад

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