Лидер южнокорейской секты извинился за распространение коронавируса

Вспышка заболеваемости в этой стране начался с города Тэгу, где последователи секты «Церковь Христа Шинь-Чонджу» заразили друг друга в ходе совершения обряда.

Ли Ман Хи принес извинения нации за распространение болезни



В Южной Корее 60 процентов зараженных коронавирусом оказались членами этой секты.

В воскресенье власти Сеула подалив прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты. Они обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.

88-летний лидер секты Ли Ман Хи уже принес извинения нации за распространение болезни, сообщает BBC.

На пресс-конференции он встал на колени и поклонился.

«Хотя это не было преднамеренным, многие люди заразились, – сказал он. – Мы приложили все усилия, но не смогли все это предотвратить».

Секта «Церковь Христа Шинь-Чонджу» была основанная в 1984 году южнокорейским проповедником Ли Ман Хи, который называет себя «обещанным пастырем» из Библии, который придет вместо Иисуса. Последователи учения считают, что Второе пришествие уже произошло – в образе Ли Ман Хи.

После Китая Южная Корея стала второй страной по количеству зараженных коронавирусом – 3736 больных, 21 человек умер.

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