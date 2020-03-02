Лидер южнокорейской секты извинился за распространение коронавируса
Вспышка заболеваемости в этой стране начался с города Тэгу, где последователи секты «Церковь Христа Шинь-Чонджу» заразили друг друга в ходе совершения обряда.
В Южной Корее 60 процентов зараженных коронавирусом оказались членами этой секты.
В воскресенье власти Сеула подалив прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты. Они обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.
88-летний лидер секты Ли Ман Хи уже принес извинения нации за распространение болезни, сообщает BBC.
На пресс-конференции он встал на колени и поклонился.
«Хотя это не было преднамеренным, многие люди заразились, – сказал он. – Мы приложили все усилия, но не смогли все это предотвратить».
Секта «Церковь Христа Шинь-Чонджу» была основанная в 1984 году южнокорейским проповедником Ли Ман Хи, который называет себя «обещанным пастырем» из Библии, который придет вместо Иисуса. Последователи учения считают, что Второе пришествие уже произошло – в образе Ли Ман Хи.
После Китая Южная Корея стала второй страной по количеству зараженных коронавирусом – 3736 больных, 21 человек умер.
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