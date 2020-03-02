Ватикан открывает архивы о временах Холокоста

До сих пор они держались в тайне из-за подозрений, что тогдашний папа римский Пий XII, которого иногда называют «папой Гитлера», пытался не замечать ужасы Холокоста.

Однако Ватикан настаивает, что Пий XII активно вел негласную работу для спасения евреев. Пролить свет на истинное положение дел помогут архивные документы.

Епископ Серджио Пагано, префект Апостольского архива Ватикана, сказал, что документы Второй мировой войны занимают миллионы страниц, разделенных по 121 разделам в зависимости от темы, сообщает BBC.

Год назад папа Франциск принял решение рассекретить архивы. «Церковь не боится истории», – сказал он тогда.

По словам папы Франциска, папство Пия XII было отмечено «моментами серьезных трудностей, мучительных решений, человеческого и христианского благоразумия».

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