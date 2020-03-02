В Австралии коронавирус рапространяется среди собак

В Джилонге (штат Виктория) гончие собаки заразились собачьим коронавирусом – этот тип вируса не является смертельно опасным и не передается человеку.

Как сообщили в ассоциации Greyhound Racing Victoria (GRV), случаи собачьего коронавируса регистрировались у собак в Австралии с 1970-х годов. Зараженные собаки страдают рвотой и диареей.

И это никак не связано с нынешней эпидемией коронавируса Covid-19, возникшей в Китае, пишет Metro.

«Мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса, и мы благодарны участникам за помощь в этом процессе», – сказал генеральный директор GRV Алан Клейтон.

Все гончие собаки, прибывающие в штат Виктория, должны быть изолированы, чтобы предотвратить распространение вируса между животными. Любая собака, имеющая симптомы собачьего коронавируса, также должна быть изолирована, а собакам, которые были в контакте с ней, будет запрещено посещать гонки в течение 14 дней.

Тэги: Австралия, собаки, коронавирус