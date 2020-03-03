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Главная » Украина » Политика
08:27 03 Марта 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Слуга народа об обновлениях в Кабмине: Просто новым лицом быть недостаточно

В Слуге народа ожидают среди кандидатов на должности в Кабинет министров не просто новых лиц, но людей с опытом в сфере государственного управления или бизнеса.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава партии Александр Корниенко.

«Что касается новых лиц, то мы не отказываемся от этой философии. Мы только говорим о том, что просто быть новым оказалось недостаточно. Нужно быть новым и опытным в чем-то», — сказал он.

По его словам, в команде власти уже работает определенная система внутренних социальных лифтов.

В качестве примера Корниенко назвал вице-премьера — министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля, который был до этого главой Ивано-Франковской ОГА, и, по словам депутата, показал за короткий срок качественно новый подход к работе.

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Тэги: Кабмин

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