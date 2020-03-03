Коронавирус усложнит украинцам путешествия в Европу
Авиакомпания-лоукостер объявила об уменьшении количества рейсов на четверть.
Крупнейшая в Европе авиакомпания-лоукостера Ryanair сократит часть рейсов в Италию из-за коронавируса.
Так, за последнюю неделю компания заметила значительное падение заказов на конец марта — начало апреля.
Кроме того, она фиксирует значительный рост числа отказников на рейсах, преимущественно из Италии.
«В настоящее время мы сосредоточены на минимизации любого риска для наших работников и пассажиров», — отметил гендиректор Майкл О’Лири.
Поэтому Ryanair сообщила пассажирам о сокращении своей программы коротких рейсов, в основном в Италию, до 25% со вторника 17 марта по среду 8 апреля.
Компания будет продолжать внимательно следить за бронированием и продолжать изменять свои графики в ответ на эту ситуацию.
Также авиакомпания заявила, что работает в тесном контакте с соответствующими органами и соблюдает все рекомендации, предоставленные ВОЗ и EASA.
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