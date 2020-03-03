Сигаретные запреты: как ужесточают борьбу с курением в Украине

Украинские депутаты хотят пойти по американскому законодательному пути.

В Верховной Раде появился законопроект, который предусматривает штрафы до 47 230 гривен за продажу сигарет детям. Кроме того, минимальный возраст покупателя сигарет хотят повысить до 21 года. Также документ предусматривает изменения дизайна пачек – картинки на них должны стать страшнее, чем сейчас.

Курение – самая распространенная вредная привычка во всем мире. Статистика говорит сама за себя – без сигарет не могут жить 20% украинцев, то есть примерно 7 млн человек. Для понимания масштаба – это как население четырех довольно больших областей.

И власть собирается бороться с этой проблемой. Правда, речь идет не о деньгах, а как ни странно – о моде. К примеру, сейчас электронные сигареты может купить даже школьник, потому что де-юре такое устройство не считается сигаретой.

«Это не просто сигарета, это модный гаджет, это красиво, стильно, даже чехол можно красивый купить. То есть множество вариантов», – описывает проблему психолог Евгения Шевченко.

Сейчас депутаты предлагают ограничить доступ украинцев, которые не достигли 18 лет, к электронным сигаретам и средствам нагревания. А еще народные избранники хотят запретить сигареты с ароматизаторами, например, со вкусом вишни и даже ментола.

«Это сделано для того, чтобы сигарета была похожа на вкусную конфету, а не на сигарету, которая вредит здоровью», – объясняет Шевченко.

Непривлекательной хотят сделать и саму упаковку – она должна будет стать стандартной для всех брендов. Одного цвета и со страшной картинкой на обороте. Как, например, в Израиле, где такие упаковки давно стали нормой. Как и для всего цивилизованного мира, где цены на табак очень высокие, а его рекламы почти нет.

«Вообще нет ничего. Мелким шрифтом написано название и есть предупреждение на пачке. Это норвежская пачка. То есть такая, чтобы она вообще была непривлекательная, а предупреждения такие, чтобы противно в руки было взять», – рассказывает завотделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Константин Красовский.

Изюминкой законопроекта стало стремление украинских депутатов пойти американским путем и запретить продажу сигарет людям младше 21 года, хотя в большинстве стран действует возрастное ограничение в 18 лет.

Но есть «но». В США законы работают, а вот как с этим в Украине? Новости «Сегодня» и школьник Всеволод (с разрешения его родителей) решили провести эксперимент. Несовершеннолетний Всеволод попробует купить сигареты. В ларьках парня просят показать паспорт, и внимательно смотрят на дату рождения. Сигареты не продают, потому что боятся штрафов. Хотя в Украине наказание за продажу сигарет несовершеннолетним – максимум 1700 гривен.

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Но не киосками едиными – сигареты в Украине можно купить просто на улице, поштучно или целыми блоками. Стихийная торговля табаком разворачивается едва ли не на каждом шагу. И сигареты детям здесь спокойно продают, что и доказывает эксперимент с Всеволодом, который без проблем купил табачные изделия. Документы никто не спрашивал.

«Клиентами являются дети, подростки, которые не могут купить, возможно, пачку, но поштучно могут», – говорит гендиректор Директората общественного здоровья МОЗ Андрей Скипальский.

Кстати, пока в стране идет война, в центре столицы открыто продают контрабанду из страны-агрессора – сигареты с российским акцизом. Такие ситуации – как контрабанду, так и незаконную торговлю на улице – должны контролировать правоохранители. За последнюю, кстати, штраф – копеечный, 810 гривен.

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