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Главная » Украина » Политика
09:11 03 Марта 2020 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

Конституционный Суд рассмотрит закон о люстрации

Рассмотрение закона указанно в расписании работы суда.

Конституционный Суд Украины 3 марта продолжит рассматривать жалобу на закон «Об очищении власти», который предусматривает, что ряд чиновников времен экс-президента Виктора Януковича не могут занимать должности в государственных органах власти.

Рассмотрение закона указанно в расписании работы суда.

Заседание во вторник должно начаться в 10:00, вопрос закона о люстрации стоит первым в повестке дня.

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Тэги: Конституционный суд

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