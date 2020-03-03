Конституционный Суд рассмотрит закон о люстрации
Рассмотрение закона указанно в расписании работы суда.
Конституционный Суд Украины 3 марта продолжит рассматривать жалобу на закон «Об очищении власти», который предусматривает, что ряд чиновников времен экс-президента Виктора Януковича не могут занимать должности в государственных органах власти.
Рассмотрение закона указанно в расписании работы суда.
Заседание во вторник должно начаться в 10:00, вопрос закона о люстрации стоит первым в повестке дня.
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