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Главная » Украина » Происшествия
12:00 03 Марта 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Месть за пощечину: одессит вернулся с ножом и воткнул его в грудь обидчику

Ссора на улице едва не закончилась убийством.

К году тюрьмы приговорен мужчина, который 5-го июля прошлого года на площади Греческой в Одессе проткнул грудь своего обидчика ножом. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии – он находился на волоске от смерти. Слаженные действия врачей спасли одессита, а любитель горячих разборок с холодным оружием предстал перед судом.

Как выяснили «Власти» у органов следствия, в ходе пьяных выяснений отношений один из мужчин отвесил другому пощечину. Затаив обиду, собутыльник сначала куда-то ушел, а затем вернулся с ножом, и ударил им обидчика в левую часть груди. Надо понимать, целился в сердце.

В суде свою вину обвиняемый признал, за что и получил наказание меньше минимального, предусмотренного статьей Уголовного кодекса.

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Тэги: Одесса, тяжкие телесные повреждения, ножевое ранение, площадь греческая

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