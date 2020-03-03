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12:50 03 Марта 2020 Просмотров 601   КомментариевКомментарии

Харьковчанин, который отбился битой от ножа, признан виновным

Удивительные решения порой способен принимать украинский суд.

На днях один из районных судов Харькова признал виновным местного жителя в нанесении тяжких телесных повреждений потерпевшему. При этом ситуация, при которой произошло вменяемое обвиняемому преступление, весьма неоднозначны.

Так, на глазах патрульных полицейских потерпевший, находясь в состоянии опьянения, набросился на обвиняемого и его девушку с ножом. После безуспешных попыток убедить нападавшего прекратить опасные посягательства, мужчина вытащил из багажника собственной «Шкоды» бейсбольную биту, и нанес удар в живот человека с ножом. От полученного удара последний согнулся и прекратил преследовать пару. Тут подоспели и полицейские – они вызвали «скорую» и задержали подозреваемого.

Травма оказалась серьезной – у нападавшего диагностировали разрыв селезенки, и ее пришлось удалить. Несмотря на то, что мужчина с битой считал, что оборонялся от человека с ножом, суд принял другую сторону.

Приговор для осужденного – 5 лет лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.

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Тэги: суд, Харьков, приговор, нож, бита

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