Харьковчанин, который отбился битой от ножа, признан виновным

Удивительные решения порой способен принимать украинский суд.

На днях один из районных судов Харькова признал виновным местного жителя в нанесении тяжких телесных повреждений потерпевшему. При этом ситуация, при которой произошло вменяемое обвиняемому преступление, весьма неоднозначны.

Так, на глазах патрульных полицейских потерпевший, находясь в состоянии опьянения, набросился на обвиняемого и его девушку с ножом. После безуспешных попыток убедить нападавшего прекратить опасные посягательства, мужчина вытащил из багажника собственной «Шкоды» бейсбольную биту, и нанес удар в живот человека с ножом. От полученного удара последний согнулся и прекратил преследовать пару. Тут подоспели и полицейские – они вызвали «скорую» и задержали подозреваемого.

Травма оказалась серьезной – у нападавшего диагностировали разрыв селезенки, и ее пришлось удалить. Несмотря на то, что мужчина с битой считал, что оборонялся от человека с ножом, суд принял другую сторону.

Приговор для осужденного – 5 лет лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.

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