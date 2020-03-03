Украина не выполняет запланированных задач по Соглашению об ассоциации с ЕС

В 2019 году Украина выполнила задачи по соглашению об ассоциации с ЕС всего на 37%. Годом ранее соглашения было выполнено на 52%, а в 2017 году – на 41%.

Украина провала выполнение запланированных задач по Соглашению об ассоциации с ЕС. План задач выполнен всего на 37%. Об этом сказано в отчете.

Так, согласно отчету больше всего заданий было выполнено Кабмином – 53% от плана. В то время, как Верховная Рада выполнила всего 12% задач, а другие органы государственной власти – 21%.

Тем не менее, за 2019 год было выполнено 100% задач в сферах «Политический диалог, национальная безопасность и оборона», «Образование, обучение, молодежь», «Финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством», а также «Социальная политика и трудовые отношения».

Наихудший прогресс Украина показала в сферах «Статистика и обмен информацией», «Управление государственными финансами» и «Защита прав потребителей».

По состоянию на 1 января 2020 года общий прогресс выполнения Соглашения за 2014-2024 годы составил 43%.

«Наибольший прогресс за все время имплементации Соглашения об ассоциации достигнут в сферах «Политический диалог, национальная безопасность и оборона» – 86%, «Юстиция, свобода, безопасность, права человека» – 82%, «Государственные закупки» – 80%, «Технические барьеры в торговле» – 79%, «Предпринимательство» – 76%», – говорится в отчете.

Украина значительно отстает от графика выполнения своих обязательств по соглашению в таких сферах, как «Транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги» (19%), «Финансовый сектор» (22%), «Энергетика» (29%).

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