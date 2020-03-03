В Украине создали сайт об актуальной информации о коронавирусе

На сайте будет размещаться актуальная информация о распространении вируса, методах предотвращения инфицирования и другой полезной информации по теме.

Алексей Гончарук сообщил, что в Украине начал работать государственный сайт о коронавирусе. На сайте украинцы смогут узнать актуальную информацию о заболевании.

Премьер Министр подчеркнул, что государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

Ссылка на сайт – www.covid19.com.ua

Тэги: Кабмин, сайт, Гончарук, коронавирус