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Главная » Украина » Общество
14:40 03 Марта 2020 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

В Украине создали сайт об актуальной информации о коронавирусе

На сайте будет размещаться актуальная информация о распространении вируса, методах предотвращения инфицирования и другой полезной информации по теме.

Алексей Гончарук сообщил, что в Украине начал работать государственный сайт о коронавирусе. На сайте украинцы смогут узнать актуальную информацию о заболевании.

Премьер Министр подчеркнул, что государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

Ссылка на сайт – www.covid19.com.ua

Источник:
Тэги: Кабмин, сайт, Гончарук, коронавирус

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