В Украине создали сайт об актуальной информации о коронавирусе
На сайте будет размещаться актуальная информация о распространении вируса, методах предотвращения инфицирования и другой полезной информации по теме.
Алексей Гончарук сообщил, что в Украине начал работать государственный сайт о коронавирусе. На сайте украинцы смогут узнать актуальную информацию о заболевании.
Премьер Министр подчеркнул, что государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.
Ссылка на сайт – www.covid19.com.ua
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