Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за поездку домой

На чужом автомобиле.

Крайне курьезное преступление с серьезными последствиями для обвиняемого произошло на Ивано-франковщине. Там жителя одного из районов приговорили к пяти годам лишения свободы за угон автомобиля «Шевроле Лачетти». Вот при каких обстоятельствах произошло преступление.

В злополучный день большая компания гуляла на природе, а потом решила съехаться в один из домов в ближайшем селе для продолжения «банкета». Владелец «Шевроле» оказался настолько пьян ,что попросил новоявленного знакомого подвезти его к магазину, где он приобретет водку для дальнейшей гулянки. Каково же было удивление селянина, когда, выйдя из магазина, он не застал ни товарища, ни автомобиля.

По телефону пьяный угонщик сообщил, что решил поехать домой в соседнее село, поэтому и воспользовался чужим авто без разрешения. Машину он бросил на въезде в населенный пункт, и в тот же вечер законный владелец забрал авто.

Однако суд посчитал, что ранее судимый селянин может исправиться только в условиях изоляции от общества, и лишил его свободы на долгие срок.

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