Два переселенца из Горловки получили по семь лет за разбойное нападение в Киеве
Их жертвой стал житель столицы.
Прямо на выходе из супермаркета двое ранее судимых жителя Донбасса, живущие за счет пособия переселенцам, напали на киевлянина, который направлялся с покупками к собственному автомобилю.
Нападение оказалось неожиданностью для мужчины. Получив несколько ударов в голову, он потерял сознание. Очнулся только тогда, когда находился в карете «скорой помощи».
Полиция по описанию быстро установила местонахождение подозреваемых – они даже не покинули квадрат, в котором совершили преступление.
Несмотря на непризнание вины обоими подозреваемыми, суд приговорил каждого из них к семи годам тюрьмы с конфискацией имущества.
Уловом разбойников стал мобильный телефон потерпевшего.
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