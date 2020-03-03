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Главная » Украина » Происшествия
15:55 03 Марта 2020 Просмотров 620   КомментариевКомментарии

Два переселенца из Горловки получили по семь лет за разбойное нападение в Киеве

Их жертвой стал житель столицы.

Прямо на выходе из супермаркета двое ранее судимых жителя Донбасса, живущие за счет пособия переселенцам, напали на киевлянина, который направлялся с покупками к собственному автомобилю.

Нападение оказалось неожиданностью для мужчины. Получив несколько ударов в голову, он потерял сознание. Очнулся только тогда, когда находился в карете «скорой помощи».

Полиция по описанию быстро установила местонахождение подозреваемых – они даже не покинули квадрат, в котором совершили преступление.

Несмотря на непризнание вины обоими подозреваемыми, суд приговорил каждого из них к семи годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Уловом разбойников стал мобильный телефон потерпевшего.

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Тэги: Киев, суд, приговор, тюрьма, нападение, Горловка, разбой, разбойное нападение

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