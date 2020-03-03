НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
14:10 03 Марта 2020 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

СБУ закрыла дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство относительно покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, которое произошло в 2015 году.

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство относительно покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, которое произошло в 2015 году.

Об этом Українським Новинам сообщила СБУ.

«Закрыли дело 28 февраля», – сказали в ведомстве.

При этом служба не уточнила, в связи с чем было закрыто дело.

Источник:
Тэги: СБУ

Новости по теме

СБУ установила, что в «Укрзалізниці» воровали по-крупному

Хитроумная схема не помогла аферистам.

СБУ хочет, чтобы киевляне выходили на улицу с паспортом

А еще просят сохранять спокойствие.

В СБУ заинтересовались перепиской Кивы с Жириновским

У скандального народного депутата есть все шансы стать объектом расследования.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты