СБУ закрыла дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство относительно покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, которое произошло в 2015 году.

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство относительно покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, которое произошло в 2015 году.

Об этом Українським Новинам сообщила СБУ.

«Закрыли дело 28 февраля», – сказали в ведомстве.

При этом служба не уточнила, в связи с чем было закрыто дело.

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