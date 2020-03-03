Загрузка...
Главная » Украина » Политика
14:10 03 Марта 2020 5 Комментарии
СБУ закрыла дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина
Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство относительно покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, которое произошло в 2015 году.
Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство относительно покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, которое произошло в 2015 году.
Об этом Українським Новинам сообщила СБУ.
«Закрыли дело 28 февраля», – сказали в ведомстве.
При этом служба не уточнила, в связи с чем было закрыто дело.
Источник:
Тэги: СБУ
Новости по теме
СБУ установила, что в «Укрзалізниці» воровали по-крупному
Хитроумная схема не помогла аферистам.
СБУ хочет, чтобы киевляне выходили на улицу с паспортом
А еще просят сохранять спокойствие.
В СБУ заинтересовались перепиской Кивы с Жириновским
У скандального народного депутата есть все шансы стать объектом расследования.