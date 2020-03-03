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Главная » Мир » Религия
19:14 03 Марта 2020 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

У папы Франциска коронавирус не обнаружен

Папа Франциск в последнее время отказывался от участия в ряде мероприятий из-за недомогания и вызвал этим подозрения. Но опасения оказались напрасны…

Папа кашлял во время выступления с еженедельным благословением с площади Святого Петра

Тест на коронавирус у 83-летнего понтифика дал отрицательный результат, сообщает New York Post.

У папы «легкое недомогание», заявил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.

На прошлой неделе, 26 февраля, во время аудиенции папа римский выразил поддержку зараженным коронавирусом и поблагодарил медиков, которые помогают больным. Понтифик специально не встречался с больными коронавирусом, но пожал руку верующим во время аудиенции и поцеловал ребенка.

Но в воскресенье во время еженедельного благословения на площади Святого Петра папа уже кашлял.

Кроме того, в конце прошлой недели появилась информация о возможном заражении коронавирусом людей из ближайшего окружения папы и карантине в Ватикане. В пресс-службе Ватикана назвали эту информацию недостоверной.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.

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Тэги: папа римский Франциск, коронавирус

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