Первый новостной источник Азербайджана отметит бриллиантовый юбилей
«Азертадж» за 100 лет прошел трудный, но славный путь.
Азербайджанское государственное информационное агентство «Азертадж» отмечает 100-летие со дня своего основания. Это - первый новостной источник, являющийся наследием Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 гг.).
«Азертадж» за 100 лет прошел трудный, но славный путь, на каждом историческом этапе профессионально выполнил возложенную на него миссию. Агентству, деятельность которого началась 1 марта 1920 года, посчастливилось создать вековую хронику истории нашего государства.
На сегодняшний день агентство сотрудничает более чем с 50 глобальными информационными ресурсами, а его новости попадают в ленты 150 агентств.
Развитие и формирование «Азертадж» как государственного информационного агентства связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. В настоящее время сайт агентства функционирует на 8 языках, признан как авторитетный новостной источник. Имеет в зарубежных странах и регионах обширную корреспондентскую сеть.
Сегодня «Азертадж» занимает достойное место в мировом информационном пространстве, представлен в международных и региональных медиа-структурах. Как результат эффективной деятельности в этом направлении в 2016 году под патронатом президента Ильхама Алиева, при поддержке первой леди Мехрибан Алиевой в Баку Фондом Гейдара Алиева и «Азертадж» были организованы V Всемирный конгресс новостных агентств, XVI Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA).
Кроме того, в скором времени сотрудники Азербайджанского государственного информационного агентства надеются переехать в новый офис, который по приказу Ильхама Алиева будет оснащен современными технологиями.
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