СМИ: Гончарук – OFF, Аваков остается, и прочие кадровые слухи

Инсайды украинской прессы помогают заглянуть в завтрашний день правительства.

Ньюсмейкером минувших суток оказалось издание «Украинская правда», журналисты которой выдали на-гора массу инсайдерской информации, полученной, якобы, из офиса «Слуги народа».

Так, если верить информации УП, президент Владимир Зеленский всерьез рассматривает кандидатуру на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля, занимающего пост вице-премьера развития громад и территорий. Об этом он сообщил депутатам монобольшинства.

Как стало известно со слов главы ВР Дсмитрия Разумкова, действующий премьер Алексей Гончарук подал в парламент заявление об отставке.

По данным журналистов, новым генпрокурором может в ближайшее время назначен Сергей Ионушас – народный депутата от «СН». Нынешний генпрокурор Рябошапка разочаровал президента после встречи с послами G7.

УП приводит список нового Кабмина, который приступит к работе после увольнения Гончарука:

Рокировка ожидает Тимофея Милованова, который потеряет руководство в Минэкономики, и возглавит Министерство сельского хозяйства. Его на посту главного экономиста сменит Роман Жуковский.

Игорь Уманский сменит на посту министра финансов Оксану Макарову. Олег Демчина станет министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета.

Возможного нового премьера Дениса Шмыгаля на посту министра громад и территорий могут заменить Алексей Чернышов или Людмила Бугай.

Министерство по реинтеграции может возглавить Алексей Резников.

Также появится должность вице-премьера по оборонной промышленности, которую отдадут Роману Коростелеву, руководителю КБ Луч.

Министра здравоохранения Зоряну Скалецкую может заменить Илья Емец. Он уже возглавлял Минздрав короткое время в 2010—2011 годах.

Новое Министерство спорта может возглавить олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт.

Глава МВД Арсен Аваков останется на посту, но вице-премьером по силовым вопросам назначен не будет.

Минветеранов вместо Оксаны Коляды возглавит Михаил Бесараб.

Минобороны вместо Андрея Загороднюка — Андрей Таран.

Министром энергетики вместо Алексея Оржеля станет Иван Плачков.

Министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную.

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