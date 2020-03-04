США внимательно следят за перестановками в Кабмине – Карпентер
Обеспокоенность вызывает возможное устранение с должностей действительно компетентных людей, заявил Карпентер.
Ввиду ожидаемых перемен в Кабмине в Вашингтоне предостерегают руководство Украины от усиления влияния олигархов, ослабления сотрудничества с МВФ и устранения из власти компетентных специалистов.
Об этом в комментарии Укринформу рассказал экс-советник министра обороны США Майкл Карпентер, который длительное время исследует ситуацию в Восточной Европе, в том числе в Украине.
«Любой разворот от соглашения с МВФ, любое движение в сторону политизации в сфере (реформы управления – ред.) государственной собственности стали бы предлогом для серьезного беспокойства», — отметил американский эксперт.
По его словам, обеспокоенность вызывает возможное устранение с должностей действительно компетентных людей. «Красным флажком» может быть намек на то, что со сменой правительства олигархи будут пытаться усилить свое влияние.
«Поэтому мы будем наблюдать очень внимательно. Я ничего не прогнозирую, но просто говорю, что эти вопросы мы отслеживаем», — подчеркнул Карпентер.
Он добавил, что развитие ситуации в Украине является предметом интереса не только в США: «Я бы сказал, сейчас наступил момент ожидания и наблюдения в Вашингтоне и на Западе».
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