Появилось фото заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке
Его опубликовал нардеп от партии Слуга народа Александр Качура на своем Telegram-канале.
В сети опубликовано заявление об отставке премьер министра Украины Алексея Гончарука. Ранее, в среду 4 марта, Комитет организации госвласти ВР, рекомендовал Раде принять отставку Гончарука. В результате «За» проголосовали 23 членов комитета, 2 воздержались и голосов «против» не было.
В заявлении Гончарук просит принять его отставку с поста премьер-министра.
Комитет организации госвласти ВР проведет сегодня еще одно собрание, чтобы рассмотреть представление президента Владимира Зеленского на нового премьер-министра.
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Глава парламентский фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что Алексей Гончарук останется премьер-министром Украины. Об этом он заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” 2 марта.
Ранее появилась информация о том, что Зеленский планирует заменить Гончарука на Тигипко.
Некоторые нардепы поддержали премьера, другие допускают отставку всего Кабмина. Также есть мнение, что это «срежиссированная игра».