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Главная » Украина » Политика
10:17 04 Марта 2020 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Появилось фото заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке

Его опубликовал нардеп от партии Слуга народа Александр Качура на своем Telegram-канале.

В сети опубликовано заявление об отставке премьер министра Украины Алексея Гончарука. Ранее, в среду 4 марта, Комитет организации госвласти ВР, рекомендовал Раде принять отставку Гончарука. В результате «За» проголосовали 23 членов комитета, 2 воздержались и голосов «против» не было.

В заявлении Гончарук просит принять его отставку с поста премьер-министра.

Комитет организации госвласти ВР проведет сегодня еще одно собрание, чтобы рассмотреть представление президента Владимира Зеленского на нового премьер-министра.

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Тэги: премьер-министр, отставка, Гончарук

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