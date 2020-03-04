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11:30 04 Марта 2020 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Коронавирус зафиксирован в четырех новых странах

Коронавирус выявили в Чили, Гибралтаре, Аргентине и Лихтенштейне.

В четырех новых странах подтвердились первые случаи заражения COVID-19. Ккоронавирус выявили в Чили, Гибралтаре, Аргентине и Лихтенштейне.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса и сообщений местных властей стран.

Так, в Чили зараженным оказался 33-летний врач, который ездил в Сингапур. Власти уже взяли под контроль всех, кто ранее контактировал с доктором.

Инфицированным в Гиблартаре также оказалось лицо, находившееся в тесном контакте с инфицированными.

В Аргентине инфицированный вернулся поездки в Европу, в том числе Италию. Сейчас заболевший находится в одной из частных больниц Буэнос-Айреса и изолирован от других пациентов.

Об одном инфицированном из Лихтенштейна стало известно благодаря карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

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Тэги: коронавирус, распространение, зараженные, инфицированные

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